Сегодня, 24 ноября, утром в Украине мокрый снег, но днем почти по всей стране ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Сегодня в Украине ожидается дождь почти везде, кроме востока и юго-востока. Ночью и утром в западных и северных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Ветер восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью от +1 до –4, днем от 0 до +5. На юге ночью от +3 до +8, в Крыму до +17.

Фото: погода в Украине на 24 ноября Погода в Киеве В столице Украины сегодня будет облачная погода. Ночью и утром будет идти мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица местами налипания мокрого снега. Днем будет идти дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -3, днем от +2 до +4. В Киевской области ночью от 0 до -4, ночью от 0 до +4. Напомним, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, от 2 до 3 млн украинцев, вероятно, покинут свои дома после наступления холодов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.