Российские захватчики активно обустроят укрепление возле админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят в Армянск, который считается "входом" на территорию АРК. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook. "На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций", – говорится в сообщении. Отмечается, что уже готовую продукцию оккупанты вывозят в направлении Армянска. По всей вероятности, эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.

У Армянска собирают железобетонные конструкции для создания укреплений (фото: скриншот google.com/maps) Напомним, по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова и производят позиционные районы на севере Джанкойского района. Ранее о том, что Россия строит оборонительные рубежи в Крыму, писали и аналитики ISW. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.