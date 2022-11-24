Представители оккупационных администраций на Донбассе, вероятно, пытаются скрыть потери в живой силе в результате боев с украинскими военными. Так, во временно захваченной РФ Горловцы медиков заставляют забирать документы ликвидированных наемников из ППК "Вагнер" и скорее избавляться от тел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ. "Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки", — говорится в публикации. Куда именно отправляют тела ликвидированных кафиров — сейчас неизвестно. Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ, на территории РФ в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧИК Вагнера". Напомним также, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, раскол в армии РФ связан с отсутствием слаженности, поскольку те же "вагнеровцы" и "кадыровцы" подчиняются отдельно своим вожакам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.