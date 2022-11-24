Турецкие военные в рамках операции "Коготь-меч", начатой 20 ноября на севере Сирии и Ирака, уничтожили уже более 250 террористов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства обороны Турции. Глава ведомства Хулуси Акар рассказал, что за 3 суток поражен 471 объект, а также ликвидировано 254 боевика. "Операция "Коготь-меч" продолжается. Она является самой масштабной и эффективной воздушной операцией за последний период", — подчеркнул чиновник. Напомним, 20 ноября министерство обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG. США уже отреагировали на проведение Турцией операции против курдов. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.