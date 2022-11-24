Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в очередной раз выставил себя посмешищем, пытаясь распространять во время заседания Совбеза откровенный бред. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "дипломата", сделанное после ракетного обстрела России по Украине 23 ноября. Он обвинил в жертвах среди гражданского населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО, якобы размещаемую вблизи жилой застройки. "В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", — сказал Небензя. Однако на этом постпред РФ не остановился и издал очередной маразм о том, что ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде, — якобы "американские поставляемые Киеву". Напомним, что Россия в течение 23 ноября выпустила по территории Украины около 70 ракет. Более 50 были сбиты нашими воинами. К слову, США на Совбезе ООН объяснили, что, отдавая приказы о массированных ракетных обстрелах Украины, президент РФ Владимир Путин намерен "сравнять с землей энергетическую инфраструктуру". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.