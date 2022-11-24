В Киеве развернут около 500 "пунктов несокрушимости" для защиты жителей и гостей столицы во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). Какие условия в "пунктах несокрушимости" Все такие объекты будут обеспечены главными базовыми услугами . электричеством, теплом, водой, мобильной связью, интернетом через StarLink, первой медицинской помощью, комнатами "матери и ребенка".

Что есть в "Пунктах несокрушимости" (фото: nezlamnist.gov.ua) Где их найти Информацию об их расположении можно узнать в районных военных администрациях, органах местного самоуправления или по ссылке https://nezlamnist.gov.ua/ В одном таком пункте в зависимости от условий сможет одновременно находиться от 40 до 500 человек , причем нет никаких ограничений по времени пребывания . "Военное руководство города призывает бизнес приобщаться к инициативе и создавать на базе своих заведений пункты обогрева. Это в будущем разгрузит "Пункты несокрушимости" и позволит большему числу жителей получить защиту в случае возникновения чрезвычайной ситуации", — сообщают в КГГА. Отметим, что в настоящее время такие объекты разворачиваются по всей Украине. По состоянию на конец 23 ноября количество открытых пунктов составило 3024 . Создаются "пункты несокрушимости" в связи с враждебными ракетными атаками по Украине и массовым обесточиванием по всей стране. Напомним, ранее власти Киева заявляли, что в городе в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей столицы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.