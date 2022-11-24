На утро 24 ноября в Киеве не ходят трамваи, но их маршруты продублируют автобусами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telergam государственной администрации Киева. Сообщается, что в этой связи на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы: №1 "Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная" №3 "ст. Ромена Роллана — ул. Старовокзальная" №12 "Пущая Водица — пл. Шевченко" №14 "Отрадный массив — пл. Контрактовая" №18 "пл. Контрактовая — ул. . Старовокзальная" №19 "пл. Шевченко — пл. Контрактовая" №28 "ул. Милославская — пл. Дарницкая" Отметим, в сообщении КГГА не указывается причина, но, вероятно, трамваи не ходят из-за последствий вчерашней ракетной атаки и массового обесточивания столицы. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что свет в Киеве появится уже в первой половине дня 24 ноября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.