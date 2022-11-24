В нидерландском городе Мурдейк в провинции Северный Брабант из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию пострадали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS. Инцидент с выбросом произошел на работе, после происшествия сотрудникам предприятия стало плохо. По информации представителя региона безопасности Центрального и Западного Брабанта, один из пострадавших был серьезно ранен. На объекте были задействованы сотрудники двух компаний. Пострадавших доставили в больницу, а других работников разместили в других местах. Уточняется, что речь идет о работниках компании, специализирующейся на очистке резервуаров, а также компании, занимающейся хранением масел и химикатов. "По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась и опасности для окружающей среды нет", — говорится в публикации. Что повлекло за собой утечку ядовитого вещества — пока не ясно. Ранее сообщалось, что в Украине будет создан Национальный реестр данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.