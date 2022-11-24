Французские тосты – любимый многими завтрак, который можно приготовить буквально за пять минут. Если вы не знаете, как правильно их готовить, читайте ниже рецепт от украинской кулинарки Alina FooDee. Составляющие: Батон или булочка – 7-8 кусочков Яйцо – 2 шт. Молоко – 100-120 мл Сахар – 1-2 ст. л. Ванильный сахар — 10 г Соль — щепотка Сливочное масло и растительное масло Пошаговое приготовление Смешайте яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли. Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту. Обжарить французские тосты до румяности по бокам на смеси сливочного масла и масла. Подавать со сливочным маслом, джемом или медом. Раньше мы писали, как приготовить лимонный пирог за копейки. Также читайте о сказочном яблочном пироге со вкусом детства.