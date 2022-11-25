Сегодня, 25 ноября, в ряде областей нашей страны ожидается дождь, местами со снегом. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных, большинстве северных областей в Закарпатье и Прикарпатье дождь. При этом в Черниговской и Сумской областях, а также в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Утром на севере, юге и в центре ожидается туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных, северных и Винницких областях в течение суток от -2 мороза до +3 градусов. На остальной территории ночью +1+6, а днем +4+9 градусов. Погода в Киеве В столице облачно, днем ожидается дождь, а ночью без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. В Киевской области по утрам возможен туман, видимость снизится до 200-500 метров. В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться от 0 до +3 градусов. Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.