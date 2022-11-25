Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправился с визитом в Украину. Также Лондон выделяет несколько миллионов фунтов стерлингов нашей стране на восстановление критической инфраструктуры и на инициативу по "зерновому соглашению". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Британский министр в рамках поездки встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. В заявлении офиса Клеверли отмечается, что средства передаются "в дальнейшую поддержку Киева, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы". Британия выделяет 3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3 632 000 долларов) на восстановление жизненно важной инфраструктуры и еще 5 миллионов (чуть меньше 6 053 000 долларов) на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод. Глава британского МИД также осудил Россию за ее "жестокие нападения" на мирных жителей, атаки на больницы и энергетическую инфраструктуру, передали в его офисе. "Великобритания стоит бок о бок с Украиной. Я видел своими глазами, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не восстановится", — отмечает Клеверли. Поездка главы МИД Британии в Украину состоялась всего через несколько дней после того, как новый премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев, во время которого он пообещал продолжить твердую поддержку Украины, которую Лондон оказывал за его предшественников. Напомним, в начале прошлой недели Клеверли объявил о первом транше финансирования Британией энергетической поддержки Украины в размере 5 млн. фунтов стерлингов, или 5,8 млн. долларов США. Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет зимняя одежда для украинских защитников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.