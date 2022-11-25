Владелец Twitter Илон Маск намерен восстановить заблокированные аккаунты. Однако говорится не обо всех пользователях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт миллиардера в соцсети. Соответствующее решение он принял, опираясь на результаты опроса, участие в котором приняли более 3 миллионов человек. К слову, 72,4% из них поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, если те не нарушали закон и не занимались спамом. "Люди сказали свое слово. "Амнистия" начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", — указал Маск. Стоит отметить, что такие онлайн голосования могут легко подвергаться влиянию ботов. Напомним, недавно Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter. Перед этим миллиардер также провел опрос.