Российские оккупанты в Украине, даже когда интенсивность боевых действий снижается, ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных сражений вражеские потери растут до 1000 в день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE". "Когда активны боевые действия – бывает до тысячи в день убитых и раненых в российской армии. Когда не активные – до 600-400. Ниже 400 я вообще такого не помню", — признается он. Арестович уточнил, что речь идет о потерях врага в живой силе в виде безвозвратных и санитарных – убитыми и ранеными. "Много, в общем. Начинаются активные боевые действия, либо с их стороны, либо с нашей, резко полезло в них вверх. Мы стабильно кладем сейчас батальон. Это преимущественно на направлении Соледар – Бахмут. Там они все равно посылают волнами атаки, с соответствующим результатом ". ", – отметил советник ОП. По словам Арестовича, на этом направлении плохо обученных воевать мобилизованных россиян уже не менее 50%. "Они основной остов войск сейчас представляют. Кадровые выведены на российскую и белорусскую территории, и восстанавливаются сейчас для будущих свершений. За счет тех же мобилизованных. А на 1-й и 2-й линиях не менее 50% мобилизованных, может и 60% где-то ", – рассказал он. Также Арестович отметил, что сейчас у кафиров на фронте основная нагрузка — это наемники из частных военных компаний и "частично мобилизованные". "Кадровых меньше. Мобики сейчас тянут основную нагрузку войны, плохо обучены… Уровень боевых действий упал. Но их просто много – они насытили фронт", – сказал советник ОП. Ранее сообщалось, что по данным Forbes, Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потратила четверть своего бюджета и дальше боевые действия будут стоить Кремлю еще дороже. По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 ноября потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже 85 720 своих военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.