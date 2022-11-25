Часто украинцы покупают кашу только потому, что товар имеет хорошую упаковку. Но на самом деле от нее нет пользы организму! О том, какая каша бесполезна и даже вредна, рассказал в своем YouTube-канале известный педиатр Евгений Комаровский. Какая каша самая вредная Да, врач Комаровский не советует покупать овсянку. Но важно уточнить, что речь идет именно о овсянке быстрого приготовления из пакетиков. По словам педиатра, это "вреднее всего, что можно только придумать". , которую надо варить. Также вредной кашей считается манна, которой кормили всех нас в детстве, а бабушки до сих пор продолжают подкармливать ею внуков. Дело в том, что манная каша — это легко усваивающиеся углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму. "Полезнее всего в крупе всегда в оболочке, которой манка по сути лишена при обработке", — говорит Комаровский. Самым вредным, по мнению врача, есть белый рис. Его Комаровский называет просто – "никаким". Одним словом, никакой пользы рисовая каша организму не приносит. А какие же каши полезны Врачи высчитали семь самых полезных каш. На первом месте стоит гречка, далее овсянка (не из пакетиков), дальше перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа. какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим – в воде или молоке. Например, гречка при варке в молоке теряет свое железо. Это не значит, что это плохо, ведь железо можно извлечь из других продуктов. Раньше мы рассказывали о том, какие 7 круп не нужно варить. Читайте также о том, какое мясо онкологи называют самым вредным для здоровья.