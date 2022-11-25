Российские оккупанты утром 25 ноября обстреляли Запорожье. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Уроды снова попали ракетой в пригород", — отметил чиновник. Старух указал, что все обстоятельства инцидента выясняются и призвал местных жителей беречь себя. В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что россияне обстреляли объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района. "В самом Запорожье на данный момент прилеты не зафиксированы", — добавил он. Напомним, оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.