Во Львове, несмотря на отсутствие света, в течение 30 часов провели девять трансплантаций органов от посмертных доноров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. "Несколько больше суток трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов", — отметили в Минздраве. Также трансплантации проводятся в Черкасском областном онкоцентре. Там совершили две операции по пересадке почек, которые происходили почти одновременно в одной операционной. В настоящее время больница перешла в режим работы на генераторах. "Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу", — добавили в министерстве. Напомним, в результате ракетных обстрелов России 23 ноября в Украине произошло массовое отключение света. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.