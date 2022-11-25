В Бахмуте под огнем кафиров ныне остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области. Отмечается, что враг не оставляет попыток захватить город. Только за последнюю неделю россияне совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые. В Бахмуте и пригородах проживают около 15 тысяч человек, из них 306 — дети. В Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство — в Торецкой общине). Несовершеннолетние находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного. Меры по спасению жизни несовершеннолетних определил начальник ГУ ЧП в Донецкой области Руслан Осипенко. "Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. Согласно закону, взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении одного из родителей или доверенного лица. Полицейские организуют выезд" , а власть — предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь", — сказал он. Напомним, агентство РБК-Украина обнародовало материал о том, как живет Бахмут под постоянной атакой россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.