Специальный посланник главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Дмоховский заявил, что военная агрессия РФ против Украины усугубляет споры среди участников ОБСЕ, а также ставит под угрозу само существование организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве. По словам дипломата, "необъявленная, неспровоцированная варварская война в регионе ОБСЕ" составляет для организации "наибольшую экзистенциальную угрозу с момента ее основания". Также Дмоховский признает, что война РФ против Украины усугубляет споры и напряжение среди участников ОБСЕ. Он считает, что организация нуждается в адаптации к новым реалиям, и функции ОБСЕ сейчас работают "в аварийном режиме". "На фоне драматических фактов зверств, которые делает Россия пока она не решит изменить свое поведение, вряд ли можно представить и принять возвращение к business-as-usual на территории ОБСЕ", — добавил спецпосланник председателя организации. Также Дмоховский отметил, что ОБСЕ выступает на защите жертвы российской агрессии Украины и, противопоставляя себя агрессору — РФ, отстаивает также основывающийся на правилах международный порядок. "Это записано в основополагающих принципах организации, являющихся основами международной безопасности и стабильности. Российская агрессия разрушила основы современной концепции безопасности. Никакие механизмы и меры не смогли предотвратить эту атаку в сердце региона ОБСЕ", — отмечает он. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.