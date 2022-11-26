РФ, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информационном пространстве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Институт считает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах по возвращению российских военнопленных. ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9. Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержано в проведении таких обменов и критиковало явное неуважение к своим военнопленным. "Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блоггеров, которые сообщали о последней серии обменов по нейтральному тону", — говорится в сообщении института. Напомним, что Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского. Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого содержат оккупанты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.