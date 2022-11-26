Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за желания Еревана привлечь к ней президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АГА в Баку "Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева — ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (председателя Европейского совета — ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон. Это значит, что встреча не состоится", — заявил он. При этом Алиев обосновал решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между страной и Арменией. "Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не делали. После этого была известна резолюция Сената Франции, которая абсолютно неприемлема и оскорбительна", — сказал Алиев. Далее, по его словам, была еще одна "антиазербайджанская резолюция" Национальной ассамблеи Франции, а затем попытка Франции атаковать Басню через саммит Франкофонии. Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы. После этого ОБСЕ заявила о намерении направить команду по оценке потребностей на границе двух стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.