В правительстве Чехии заявили, что готовятся к новой возможной волне беженцев из Украины — в настоящее время страна может принять всего десятки тысяч человек. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Czech Radio. По словам министра, зимой Чехия не готова принять беженцев в предыдущих количествах, но на несколько десятков тысяч мест хватит. Сейчас правительство готовит сценарий кризисного типа размещения перемещенных лиц и призывает о помощи весь Евросоюз и страны, которые перегружены меньше Чехии. "Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой", — отметил чешский министр. Количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч. Таким образом, Чехия приняла самое большое количество беженцев на душу населения в ЕС. Напомним, Чехия и Франция отправили Украине сотни единиц оборудования для света и тепла. Часть будет передана Киеву и Николаеву. Ранее также сообщалось, что армия Чехии нуждается в экстренной модернизации, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, поскольку эскалация войны РФ против Украины растет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.