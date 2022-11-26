Гороскоп на ноябрь 2022 обещает нескольким знакам Зодиака улучшение материального положения в последние дни месяца. Это могут быть бонусы за проделанную работу или неожиданное предложение получить дополнительный заработок. Кто из знаков Зодиака сможет улучшить свою ситуацию с деньгами в ноябре, рассказали в Ukr.Media. Рак В ноябре Ракам следует проанализировать свои убеждения по поводу денег. Некоторые внутренние установки мешают им стать успешными и счастливыми. Следует уделить время саморазвитию и наработать новые привычки в сфере финансов. Если удастся избавиться от негативных настроек, финансовый канал Раков откроется и деньги снова потекут по реке. Это позволит удовлетворить все потребности и настроиться на покупку желаемых вещей. Весы В конце осени Весы могут рассчитывать на выгодные контракты и прибыль. В погоне за деньгами представителю этого знака следует опираться исключительно на свой жизненный опыт и интуицию. Искренняя уверенность в собственных силах поможет приблизить материальные блага. В последние дни ноября есть шанс познакомиться с влиятельными людьми, играющими важную роль в их карьере. Рыбы В последние дни месяца Рыбы узнают много нового и интересного. И благодаря этим знаниям они смогут развивать собственное дело, увеличить прибыль компании, где работают или монетизировать свое хобби. Но Рыбам рекомендуется перед тем, как приступить к реализации серьезных проектов, навести порядок в своих мыслях. Нужно избавиться от негативного настроения и позволить любым идеям, даже безумным, воплотиться в жизнь. Это позволит к началу декабря существенно улучшить финансовое положение. Раньше мы рассказывали, какие знаки по восточному гороскопу составляют идеальную пару. А также читайте, что приготовил вам новый год Черного кролика.