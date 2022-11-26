Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с магазинами App Store и Google Play, принадлежащими этим компаниям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска. Маск ответил, на комментарий в Twitter о том, что "для человека, строящего ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда". "Надеюсь, до этого не дойдет. Но если у меня не будет другого выхода, я сделаю альтернативный телефон", — написал Маск. Напомним, недавно Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter. Перед этим миллиардер также провел опрос. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.