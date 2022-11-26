25 ноября военные силы НАТО в составе польских, американских, британских, румынских и хорватских солдат отработали оперативную совместимость на учениях Tumak-22. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство обороны Польши. Учения проходили в районе Сувальского коридора вблизи границ России и Беларуси. К ним были привлечены две тысячи военнослужащих разных подразделений, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО, и тысяча единиц боевой техники и материально-технического обеспечения. Отмечается, что за ходом учений наблюдал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Напомним, что сейчас также продолжаются учения Flotex 22. В них принимают участие военно-морские корабли и авиационные подразделения нескольких стран НАТО – Норвегии, Германии и Дании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.