Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. По их данным, из-за износа и повреждений, полученных во время боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии. Организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе. В этой связи американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши. Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий. По словам источников газеты, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались поближе к месту ведения боевых действий. Напомним, Германия создаст в Словакии сервисный центр для обслуживания и ремонта вооружения, поставляемого Украиной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.