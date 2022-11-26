ЮРИЙ ВАНЕТИК, частный инвестор, юрист и политический стратег (Калифорния, США)

Почему Украина стала полем боя?

Нынешняя ситуация в Украине началась с протестов Евромайдана 2013 – 2014 годов, в результате которых был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович. Затем Россия начала военную интервенцию в Украине, результатом которой стала аннексия Крыма. Далее конфликт перерос в полномасштабную войну на украинском Донбассе, которая продолжается до сих пор.

Войнам в Украине: можно ли ее выиграть?

Украина стала полем боя, или, лучше сказать, там идетТретья мировая война, где более 50 стран, с одной стороны, поддерживают Украину в этом конфликте, включая США, Канаду и большинство государств Европейского Союза. Эти страны оказывали экономическую, политическую и военную помощь Украине. С другой стороны, у России есть поддержка таких стран, как Китай, Северная Корея и Иран. Индия также выразила некоторую поддержку России, не осудив российскую агрессию. Украина сегодня – это настоящая битва Добра и Зла. Итак, как можно выиграть эту войну?

Многие эксперты и аналитические центры считают, что выиграть такую ​​войну при нынешнем положении дел невозможно, так как российские, китайские и иранские ресурсы значительно превосходят украинские, а Запад делает со своей стороны недостаточно… Война превратилась в опосредованную войну с множеством различных повесток дня. Единственным способом выиграть такую ​​войну была бы полная и безоговорочная победа одной стороны, что в настоящее время крайне маловероятно. Победа требует полного единства. Поэтому, если единства не будет достигнуто, лучшим способом выиграть такую ​​войну будет дипломатическое решение, приемлемое для всех вовлеченных сторон.

Больше оружия для Украины

Вопрос зенитных ракет Stinger вызывает серьезную озабоченность, поскольку украинцы длительное время просили им помочь уничтожить российские беспилотники и иные летательные аппараты, которые нацеливались на их позиции. США уже отправили Украине несколько сотен ракет, но украинцы заявили, что им нужно гораздо больше. В последние месяцы США отправили Украине и другие системы вооружений, в том числе противотанковые ракеты Javelin, торпеды Mark 48, а также противотанковые и противобункерные боеприпасы.

Администрация Байдена делает недостаточно

Задача администрации Байдена состоит в том, как поддерживать поток оружия в Украину, не истощая запасы США и не вызывая гнева Москвы, оказывая слишком большую военную поддержку Киеву. Одним из рассматриваемых вариантов является предоставление Украине избыточных запасов старых систем вооружения, которые США больше не используют, таких, как противотанковые ракеты BGM-71 TOW, которые больше не находятся на вооружении ВС США.

США должны увеличить производс тво систем вооружения

Другой вариант – увеличить производство ключевых систем вооружений, таких, как ракеты Stinger, чтобы пополнить запасы США и удовлетворить спрос Украины. Но это потребует времени и значительных инвестиций со стороны промышленной базы США, которая уже истощена другими оборонными программами.

Администрация Байдена также сталкивается с давлением со стороны некоторых членов Конгресса, требующих предоставить Украине более смертоносное оружие, в том числе ракеты Javelin, которые можно использовать для поражения российских танков. Но это может привести к дальнейшей эскалации конфликта и привести к гибели или ранению, в случае чего, большего числа американских солдат.

В конечном итоге решение о том, предоставлять ли Украине больше оружия, будет сводиться к взвешиванию рисков и выгод, а администрации Байдена придется решать, какой поддержки достаточно, чтобы помочь Украине, не спровоцировав полномасштабную войну с Россией.

Поэтому, если единство не будет достигнуто, победа будет невозможна. Без единства дипломатическое решение поставит Украину в более слабое положение и может оказаться поражением украинского народа с человеческими жертвами и потерянной территорией.