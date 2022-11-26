Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Украине 26 ноября. На дорогах ожидается гололедица и налипание снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня большую часть нашей страны покроют дожди и мокрый снег. В восточных и северо-западных областях без существенных осадков. На западе и севере Украины на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега. Утром и ночью ожидается туман, поэтому видимость снизится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Температура воздуха в течение суток будет от -3 до +2 градусов. На юге и востоке до +6 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня облачно. Днем будет идти снег с дождем, а на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, до 10 м/с. Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток ноль градусов. Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.