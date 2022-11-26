Вечером 25 ноября по американской базе в Сирии был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию центрального командования американских вооруженных сил. "Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не был нанесен ни один ущерб", — говорится в публикации. В командовании заявили, что атака поставила под угрозу силы коалиции и мир и стабильность в регионе. Напомним, 7 ноября российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц.