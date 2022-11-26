Российские войска ночью 26 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг пять раз открывал огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Оккупанты выпустили по Никополю, Марганцу и окрестным селам около 60 снарядов. "Без погибших и раненых. Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов", — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 25 ноября оккупанты выпустили двумя общинами Днепропетровской области более 70 снарядов. Ранее российские войска обстреляли Марганецкую и Покровскую общины Днепропетровской области. Перед этим, ночью 22 ноября, оккупанты обстреляли Марганецкую общину, выпустив более 60 снарядов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.