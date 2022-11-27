Беженцы из Украины очень неравномерно распределены в странах ЕС, которые готовятся к новой волне миграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии сейчас находятся 1027789 украинских беженцев. "Это почти в девять раз больше, чем во Франции", – констатирует издание. По его подсчетам, только Бавария приняла больше украинцев, чем соседнее с Германией государство-член ЕС. Другой страной, где больше всего осело украинцев, покинувших родину из-за войны, стала Польша. Чехия также приняла "огромное количество" беженцев, учитывая численность ее населения, отмечают журналисты. Напомним, в правительстве Чехии заявили, что готовятся к новой возможной волне беженцев из Украины. Сейчас страна может принять всего десятки тысяч человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.