Германия передаст еще 15 млн евро инициативе "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского зерна в страны Африки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в Twitter. "Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию", — заявила Фельдгузен. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, — "Grain from Ukraine". В ее пределах украинская продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии. На первом саммите инициатива собрала 150 миллионов долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.