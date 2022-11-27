Сегодня, 27 ноября, в Украине облачная погода. Местами ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Небольшой мокрый снег и дождь днем ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а ночью в Киеве и области. На западе и севере на дорогах местами гололедица. Утром и ночью в западных областях туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха сегодня в течение суток от -2 до +3 градусов. В юго-восточных, Закарпатской и Одесской областях прогнозируется +1+6 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура в течение суток в районе нуля. Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.