Российские оккупанты ночью, 27 ноября, со стороны Энергодара обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую общины в Никопольском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии пять раз открывали огонь. Без пострадавших. В Красногригорьевской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль частного предприятия и газопровод.

Оккупанты повредили шесть частных домов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA В Марганецком обществе представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак, сообщил Резниченко.

Также повреждена техника / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Напомним, российские войска ночью 26 ноября также обстреливали Никопольский район. Враг пять раз открывал огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.