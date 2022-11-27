Протесты в Шанхае вспыхнули после смертельного пожара в китайском регионе Синьцзян, в котором погибли десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Жители собрались в субботу вечером на городской улице Улумуке на пикет, который рано утром в воскресенье превратился в акцию протеста. "Снимите блокировку для Урумчи, снимите блокировку для Синьцзяна, снимите блокировку для всего Китая!" кричали толпы в Шанхае. В какой-то момент большая группа людей начала кричать: "Долой Коммунистическую партию Китая, прочь Си Цзиньпина, увольте Урумчи!". Большая группа полицейских пыталась разогнать протест.

Breaking News：Chinese Protestors в Шанхае chanting “Xi Jinping, step down! Communist Party, step down!”This is huge!pic.twitter.com/mn1AeaN2EV — Inty (@__Inty__) November 26, 2022 Напомним, в китайском городе Урумчи на западе страны начались акции протеста против карантинных мер, предпринимаемых властями в борьбе с новой волной COVID-19. Причиной стала гибель людей при пожаре в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.