Президенту РФ Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое цитирует Welt. Он сказал, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью. "С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на коленях. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", — заявил Столтенберг. Кроме того, генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предварительные поставки Германии оружия Украине. "Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизнь. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины", — сказал он. Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такое, как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средства для борьбы с беспилотниками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.