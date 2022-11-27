В России вербуют в ППК "Вагнер" студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Daily Beast. Журналисты пообщались с африканскими студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Те рассказывают, что представители учебного заведения убеждали учеников поступить в ПИК "Вагнер" или российскую армию и поехать воевать в Украину за 3-5 тысяч долларов. "Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги", — передает издание слова студентов. В случае отказа студентам угрожают повышением оплаты за обучение или лишением стипендий. Кроме этого, к вербовке привлекаются и сотрудники ФСБ. Напомним, что в Кремле создают новую так называемую "ПИК", сдерживающую влияние на политической арене России финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина. Ранее сообщалось, что российский ПИК "Вагнера" начал набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключённых с серьезными заболеваниями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.