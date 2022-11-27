В Кремле создают новую так называемую "ЧВК", сдерживающую влияние на политической арене России финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Созданием новой боевой группировки было поручено Армену Саркисяну. Он владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром". Вероятно, что чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом, напомнили аналитики. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни. Недавно Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала. "Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению имеющихся параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании по противодействию росту влияния Пригожина, использующего свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", — отмечают аналитики. Напомним, по данным ГУР, новым "куратором" за тюрьмами в России и на временно оккупированных территориях Украины стал уголовный авторитет Армен Саркисян. В 2018 году Армена Саркисяна задерживали сотрудники Интерпола во Франции. Но задержанного отпустили, поскольку он оказался исполнен тезкой криминального авторитета из Горловки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.