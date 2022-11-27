В деоккупированной Снегиревской общине Николаевской области полицейские зафиксировали 320 военных преступлений, совершенных россиянами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины. "Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и их приспешников", — заявили в полиции. Каждый день к правоохранителям обращается более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, совершенных кафирами. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей. Напомним, россияне после захвата Снегиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.