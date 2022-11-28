Комнатные растения – наши зеленые помощники, которые и глаз радуют своим пышным ростом, и воздух очищают. А согласно приметам могут привлекать счастье в дом, где их держат. Какие же зеленые кустики считаются идеальными, особенно для ленивых хозяев? Об этом пишет канал Цветы и растения. Этот цветок – хлорофитум! Он один из самых простых и неприхотливых в уходе, может выживать на шкафу в дальнем углу комнаты, куда почти не достает солнечный свет, обходясь продолжительно без полива. Может спокойно перенести избыток влаги, сквозняк или духоту. Раз в 7-10 дней полив комнатной водой; раз в 2 недели подкормка универсальным удобрением для роста; желательно редкие купания под душем. Хлорофитум – отличный поглотитель всех вредных веществ, находящихся в воздухе, а потому поверхность листьев лучше удерживать чистой.

Фото: Хлорофитум (freepik) Признаки о хлорофитуме Считается, что растение очень уязвимо к энергетике в доме. Если в семье неблагоприятная обстановка, постоянное напряжение и конфликт, цветок расти не будет. Если же листья хорошо растут, здоровые, в семье царит взаимопонимание, любовь и доверие. Если побеги начали активно расти и разрастаться – владельца ждет большая удача. Это может говорить и об изменениях личной жизни. Кроме того, если кто-то посторонний пытается отрицательно повлиять на хозяев квартиры, цветок улавливает эту энергетику и быстро впитывает ее. Хлорофитум называют счастливым цветком. Говорят, что хлорофитум способен приносить счастье своим обладателям. Он помогает тем, кто страдает депрессивным состоянием и не может найти свою вторую половину. Если вам не везет, стоит завести дома именно его. В народе говорят, что "зеленый фонтанчик" помогает людям устроить свою судьбу. Раньше мы писали, как приготовить бесплатное удобрение для луковицы, цитрусовых шкурок или шкурок от бананов. Также читайте, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.