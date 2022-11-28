Гороскоп на неделю, с 28 ноября по 4 декабря, расскажет о безумных изменениях, к которым нужно быть готовыми трем знакам Зодиака. Кто они, пишет SlovoFraza. Овен Овны смогут обрести счастье и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого следует определиться со своими целями и задачами. Следует прислушиваться к советам людей из близкого окружения и не отказываться от новых знакомств. По всей вероятности, в вашей жизни появится новый друг или наставник. Рак Пора отпустить прошлое и простить всем, кто причинил вам беду. Лучше начать думать о будущем, строить планы и ставить цели. Благодаря оптимизму вы сможете свернуть горы и преодолеть препятствия, которые раньше вам мешали. Слушайте свой внутренний голос. Скорпион В ближайшие дни Скорпионам следует вспомнить, что они могут самостоятельно изменить свою жизнь. Эта неделя – отличный период, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Достичь успеха и исполнения многих желаний поможет полное избавление от иллюзий. Раньше мы писали, как встретить Новый 2023 год, чтобы привлечь успех. Действенные советы астропсихолога. Также читайте, что ждать украинцев в следующие две недели.