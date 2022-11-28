Российские оккупанты в ночь на 28 ноября нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Разниченко. "Обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три общины — Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую. В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов", — отметил чиновник. Резниченко указал, что детали атак выясняются. "В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно. Но не теряйте бдительности. Звучит сирена — переходите в безопасные места", — добавил глава ОВА. Напомним, оккупанты 27 ноября обстреляли Эсманьскую общину Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.