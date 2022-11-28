В Луганской области специалисты продолжат фиксировать ущерб окружающей среде, причиненный вооруженной агрессией России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Чиновник рассказал, что на днях работники Госэкоинспекции вместе с подразделением ВСУ обследовали территорию зданий ВС 500 кВ "Кременская" с мероприятиями ВЛ 500 кВ Донбасска-Донская и ВЛ 220 кВ Кременская-Юбилейная, которая была запущена в 2020 году. Гайдай отметил, что этот объект не только полностью обеспечивал потребность области в электроснабжении, но и создавал определенный резерв. Однако он был разрушен в результате обстрелов российских кафиров. "По собранным материалам, Инспекцией исчислен ущерб окружающей среде, размер которой составил 1,5 млрд грн", — указал глава ОВА. По состоянию сегодня уже начислен ущерб на сумму 442 млрд грн. И к сожалению, чем дольше продолжается война, тем больше вреда она нанесет окружающую среду, и тем больше последствий украинцы будут иметь в будущем. Напомним, ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Украинские военные круглосуточно отбивают атаки российских кафиров вблизи Белогоровки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.