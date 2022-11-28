Погода в Украине сегодня, 28 ноября, будет облачной и влажной. В ряде регионов будет туман, также прогнозируют мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в облачно, а в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков. При этом ночью и утром в западных, северных и местных центральных областях туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью от -1+2 градуса, днем от 0 до +2; на западе ночью -1+1, а днем -1+4 градуса; в восточных областях ночью -1+3 градуса, днем +1+5; на юге страны ночью от 0+4, а днем +4+7 градусов; в центральных областях ночью -2+2 градуса, днем +1+3. Погода в Киеве Сегодня в столице будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь в течение суток. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров в течение дня и ночи будут колебаться в пределах -1+1 градуса. Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине этой зимой и стоит ли готовиться к сильным морозам и снегопадам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.