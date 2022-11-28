В Киеве утром, 28 ноября, ожидается густой туман. Синоптики прогнозируют видимость 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА. Водителям рекомендуют при управлении автомобилем следовать следующим советам: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. "Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана", — добавили в КГГА. Напомним, синоптики сделали предупреждение о зиме 2022/2023. К слову, появился новый прогноз погоды на декабрь 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.