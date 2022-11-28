В Запорожской области 28 ноября вводятся графики почасовых стабилизационных отключений электической энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ПИК". Графики будут действовать с 06:00 утра. В то же время отключения начинаются с первой очереди. "Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений", — отмечают СМИ. Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в большинстве областей Украины уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии. К слову, в компании YASNO спрогнозировали, что уже в ближайшие дни энергетики смогут перейти на графики плановых отключений электричества. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.