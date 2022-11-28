Украинские защитники 26 ноября нанесли мощные удары по оккупантам в Запорожской области. Враг понес значительные потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. Уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 солдат", — отметили наши воины. Также в Генштабе рассказали, что в районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 кафиров получили ранения. Число погибших врагов уточняется. Кроме того, было зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области. Напомним, украинские военные за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.