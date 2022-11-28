ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 27 ноября нанесли мощные удары по врагу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука. По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение суток Россия потеряла: состав из БК – в Херсонском районе; склад по БК – в Скадовском районе Херсонской области; склад из БК – в Васильевском районе Запорожской области. "А в Скадовском районе еще и подтвердилось уничтожение вражеского командного пункта", – добавил Братчук. Напомним, украинские военные нанесли удар по враждебному объекту под Сватовым Луганской области, где находились десятки оккупантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.