Американский лидер Джо Байден примет с государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Так, глава французского государства 30 ноября посетит с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Гаррис штаб-квартиру NASA. "США таким образом хотят продемонстрировать свое углубленное взаимодействие в космосе, в поддержку науки о Земле, климате, исследовании и освоении космоса", — рассказал Кирби. По его словам, основная часть мер визита пройдет 1 декабря, когда состоится встреча президентов Байдена и Макрона. Стороны ожидают прогресса в определенных областях, а также в развитии отношений в будущем. В ответ на вопрос, почему для первого государственного визита в Вашингтон избран именно лидер Франции, Кирби объяснил, что "столбом внешней политики Америки является сила альянсов, и Франция — самый древний союзник США". "Если вы посмотрите на происходящее в Украине, на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих вещей. Президент Макрон является активным лидером в G7, особенно в Европе ", — добавил чиновник. Напомним, Байден хочет, чтобы Конгресс США принял новый пакет помощи Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.