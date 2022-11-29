Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев подписали меморандум о взаимопонимании относительно восстановления и модернизации транспортной инфраструктуры украинской столицы. Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ. Проект призван помочь Киеву уже не зависеть от подвижного состава российского метрополитена и соответствующих запасных частей. Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена — российского производства , причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене. "Партнерство признает острую потребность инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из России", — говорится в релизе. Меморандум о взаимопонимании для координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов для Киева, имеющих ключевое значение для ее послевоенного восстановления, был подписан во время Киевского инвестиционного форума 2022 года в Брюсселе. Кроме того, Киев и EIB Global, девелоперский филиал Группы ЕИБ, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих "жизненно важное значение для устойчивого городского развития", таких как расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью свыше 500 миллионов евро и реконструкция социального жилья . что пострадало от русских бомбардировок. Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина объяснил, остановится ли метро в столице в случае блекаута. Также мы писали перед этим, что ЕИБ поможет Харькову восстановить трамвайное сообщение, разрушенное войной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.