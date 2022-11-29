Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов "на ковер" связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News. "Неудивительно, что россияне снова избрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой… Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", — цитирует Жоли пресс-служба ее офиса. Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз вызывает российского посла Олега Степанова. На прошлой неделе в РФ был принят закон, расширяющий запрет "пропаганды ЛГБТ". Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его "гомофобной пропагандой" и "посягательством на права человека". Российское посольство ответило резкой критикой, изложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онжу. Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?" В других недавних твитах российского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: "Все дело в семье. Семья – это мужчина, женщина и дети". На еще одном опубликованы изображения Адама и Евы с подписью: "И да, есть только два пола/гендера — мужчина и женщина". Ранее сообщалось, что Канада готовится принять рекордное количество мигрантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.